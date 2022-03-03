Чернігів розстрілюють великокаліберними ракетами та наносять авіаудари,– міський голова

Російські окупанти б'ють по Чернігову великокаліберними ракетами, наносять по місту авіаціні удари та руйнують без розбору все на свому шляху.

Про це повідомив міський голова Чернігова Владислав Атрошенко.

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У місті пошкоджено багато об‘єктів та споруд: пам‘ятки архітектури, заклади освіти, лікарні, десятки житлових будинків. За словами мера Чернігова, подібних втрат місто зазнало під час бомбардування нацистами 23-25 серпня 1941 року.

Атрошенко наголосив, що Чернігів нікому не здадуть.

Люди будуть боротися за Чернігів на смерть. Чернігівці віддадуть своє життя за рідне місто,

– сказав міський голова.

Нагадаємо, масованих ударів ворога по Чернігову зранку 3 березня снаряд влучив у нафтобазу. Згодом орки вдарили по житлових масивах міста: постраждало чимало багатоквартирних будинків. У них вибиті вікна, пошкоджені стіни, покрівлі, балкони, подекуди знищені стіни та перекриття.

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