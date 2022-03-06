Чернігів, Суми, Маріуполь та околиці Києва: у МВС назвали оточені ворогом ділянки

Українська армія продовжує захищати мирне населення від наступу російських окупантів. Станом на 6 березня в оточенні ворога чотири місцевості.

Мешканцям цих місць радять залишатися в укриттях

Про це заявив радник міністра МВС Антон Геращенко. Він розповів, що в оточенні 4 місцевості – Чернігів, Суми, Маріуполь та околиці Києва.

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Щодо Києва, то йдеться про північні околиці – район Бучі, Ірпеня та сільська місцевість поруч з ними. "Там, де ведуться і велися жорстокі бої", – сказав радник глави МВС.

Щодо евакуації з цих районів, то Геращенко закликав українців залишатися в укритті, поки не будуть на 100% узгоджені гуманітарні коридори.

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