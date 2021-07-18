Забагато охочих: Чернігів ввів обмеження на вакцинацію жителів інших областей

Чернігів, де ще донедавна щепили усіх охочих з інших областей препаратом Pfizer, ввів обмеження на вакцинацію. Тепер у пріоритеті будуть мешканці міста.

Як пояснив головний лікар міської лікарні №2 Владислав Кухар, вакцину виділили для мешканців Чернігова і Чернігівської області, інші ж охочі можуть вакцинуватися у своїх регіонах.

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Чому запровадили обмеження

Річ у тім, що Чернігів став першим містом, де в центрах щеплення за власним бажанням можна отримати дозу Pfizer. За словами Кухара, аби щепитися конкретною вакциною, люди приїжджали з Києва, Кропивницького, Броварів, Черкас. Ймовірно, велика кількість охочих не давала самим чернігівцям щепитися.

Вакцину бачать для Чернігова та Чернігівської області. Люди можуть вакцинуватися там, де підписана сімейна декларація з лікарем, у себе в регіонах. МОЗ дозволило використовувати вакцину Pfizer у всіх пунктах масової вакцинації в Україні,

– прокоментував Владислав Кухар.

Як змінилися правила

Жителів інших областей у Чернігові вакцинуватимуть лише в останню годину роботи пунктів вакцинації. З 15:00 до 16:00. Це відбуватиметься за двох умов:

якщо залишаться вільні дози вакцини;

не буде охочих чернігівців зробити щеплення.

Де вакцинуватися у Чернігові

Загалом у Чернігові працює 5 центрів масової вакцинації. На вихідних вакцину Pfizer можна отримати в:

ТРЦ "Цум" і "Голлівуд" з 10:00 до 16:00.

на Шерстянці та Масанах працюватимуть з 9:00 до 15:00.

Щепитися Coronavac на вихідних можна в будівлі Деснянської районної ради з 9:00 до 15:00.