Чернігів, Житомир, Хмельницький і Біла Церква – негайно в укриття
6 березня 2022 , 10:33Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Житомир
Повітряну тривогу оголосили у Чернігові, Житомирі, Хмельницькому та Білій Церкві. Людей закликали негайно пройти в укриття.
Інформація про це з'явилася 6 березня о 10:28.
Важливо У Маріуполі з 12:00 розпочинається евакуація мирного населення
Якщо ви почули сирени, потрібно:
- увімкнути радіоприймач та телевізор, щоб чути розпорядження місцевої влади;
- взяти медичну аптечку, документи, гроші, засоби зв'язку, запас їжі та води, предмети особистої гігієни;
- швидко та спокійно піти до найближчого укриття.
Якщо ви не маєте змоги спуститися в укриття, то можна сховатися в дома. Для цього відійдіть від вікон, ляжте на підлогу у коридорі чи ванній кімнаті, ближче до несучих стін. Мешканцям верхніх поверхів краще спуститись до квартир на нижніх поверхах.
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