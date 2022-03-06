Чернігів, Житомир, Хмельницький і Біла Церква – негайно в укриття

6 березня 2022 , 10:33
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Джерело:

Суспільне Житомир

Повітряну тривогу оголосили у Чернігові, Житомирі, Хмельницькому та Білій Церкві. Людей закликали негайно пройти в укриття.

Інформація про це з'явилася 6 березня о 10:28.

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Якщо ви почули сирени, потрібно:

  • увімкнути радіоприймач та телевізор, щоб чути розпорядження місцевої влади;
  • взяти медичну аптечку, документи, гроші, засоби зв'язку, запас їжі та води, предмети особистої гігієни;
  • швидко та спокійно піти до найближчого укриття.

Якщо ви не маєте змоги спуститися в укриття, то можна сховатися в дома. Для цього відійдіть від вікон, ляжте на підлогу у коридорі чи ванній кімнаті, ближче до несучих стін. Мешканцям верхніх поверхів краще спуститись до квартир на нижніх поверхах.

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Автор: Альона Захарова