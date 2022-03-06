Чернігів, Житомир, Хмельницький і Біла Церква – негайно в укриття

Повітряну тривогу оголосили у Чернігові, Житомирі, Хмельницькому та Білій Церкві. Людей закликали негайно пройти в укриття.

Інформація про це з'явилася 6 березня о 10:28.

Важливо У Маріуполі з 12:00 розпочинається евакуація мирного населення

Якщо ви почули сирени, потрібно:

увімкнути радіоприймач та телевізор, щоб чути розпорядження місцевої влади;

взяти медичну аптечку, документи, гроші, засоби зв'язку, запас їжі та води, предмети особистої гігієни;

швидко та спокійно піти до найближчого укриття.

Якщо ви не маєте змоги спуститися в укриття, то можна сховатися в дома. Для цього відійдіть від вікон, ляжте на підлогу у коридорі чи ванній кімнаті, ближче до несучих стін. Мешканцям верхніх поверхів краще спуститись до квартир на нижніх поверхах.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!