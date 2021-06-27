На Чернігівщині блискавка влучила у 2 будинки

У Чернігівській області 26 червня гроза наробила місцевим мешканцям біди. Через блискавку загорілися 2 будинки.

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Про першу пожежу рятувальників повідомили о 20:14. Вона трапилася у будинку на вулиці Маяковського у селищі Козелець.

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Блискавка влучила у дах житлового будинку. Це і призвело до виникнення вогню.

Вогнеборці локалізували пожежу о 20:25, а через 5 хвилин повністю її погасили. Вогонь пошкодив покрівлю та перекриття на площі 3 метри квадратних.

Трохи більше ніж через 2 години блискавка влучила у будинок в селищі Мала Дівиця. Цього разу пожежу рятувальники гасили довше – з 22:30 до 00:30.

Вогонь знищив покрівлю, пошкодив майно та перекриття на площі 40 квадратних метрів.

На щастя, загиблих чи постраждалих немає.

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