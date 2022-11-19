На Чернігівщині чоловік виніс з вогню стареньку матір, а сам загинув

В селі Велика Кошелівка, що на Чернігівщині, вночі 18 листопада загорівся житловий будинок. Причина пожежі – встановлюється.

Через запізній виклик вогонь розповсюдився по всій площі будинку та спричинив детонацію побутового газового балона, внаслідок чого сталося загоряння двох господарчих будівель, що знаходилися поруч.

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Під час пожежі житлового будинку загинув чоловік

Рятувальники о 03:16 локалізували пожежу та о 08:30 остаточно ліквідували. Працівники ДСНС під час гасіння в одній із кімнат будинку виявили тіло 65-річного чоловіка.

Як з'ясувалося, він встиг врятувати з вогню свою 91-річну матір, але сам врятуватися не зміг. Вогнем знищено покрівлю та перекриття, конструктивні елементи стін будинку, а також покрівлі двох господарських будівель.

Нарізі рятувальники та правоохоронці встановлюють причину пожежі.



Як виглядає будинок зараз / Фото ГУ ДСНС в області



Рятувальники ліквідували пожежу / Фото ГУ ДСНС в області

Героїчний вчинок матері загиблого воїна

Матір бійця з Рівненської області профінансувала будівництво спортивного майданчика у селищі за гроші, які виділила держава після загибелі сина.

Марія Пешко після загибелі сина на війні Івана Клюйка знайшла сили не лише жити далі, а й допомагати іншим.

Отримавши державну компенсацію жінка стала ініціатором будівництва та облаштування футбольного поля зі штучним покриттям на території місцевого ліцею в селі Орв'яниця, де ріс і навчався її син.

Іван Клюйко боронив державу в зоні АТО, починаючи з 2014 року. У 2021-му він підписав контракт із Збройними силами. Загинув боєць 24 квітня 2022 року у бою поблизу Попасної на Луганщині.

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