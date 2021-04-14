На Чернігівщині двоє дітей з інтервалом у годину впали з висоти й потрапили до реанімації

13 квітня у Чернігівській області до лікарні потрапили двоє півторарічних дітей – а все через падіння з висоти. Обставини подій з'ясовує поліція.
Джерело:поліція Чернігівської області
Можливо, діти були без догляду дорослих. Правоохоронці наполегливо закликають батьків не допускати таких ситуацій.
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Діти потрапили до реанімації на Чернігівщині: що відомо
13 квітня, як зазначили у поліції Чернігівської області, до реанімації в лікарню потрапили одразу двоє дітей. Вони зазнали травм різного ступеню тяжкості. Обставини подій поліція наразі ще з'ясовує. Попередньо відомо, що:
- Приблизно о 13 годині півторарічний хлопчик у Чернігові впав із висоти другого поверху в проліт між сходами.
- І буквально через годину до тієї ж лікарні привезли півторарічну дівчинку, яка випала з вікна квартири на 5 поверсі.
Двоє дітей впали з висоти у Чернігові / Фото поліції Чернігівщини
Поліція закликає батьків бути уважнішими з маленькими дітьми
Правоохоронці наголосили: безпека маленьких дітей залежить тільки від батьків, які зобов'язані за ними стежити. Адже діти не мають життєвого досвіду, аби належним чином розпізнати небезпеку. Поліція радить:
- Міцно зачиняйте вікна. Або використовуйте фіксатори, щоб діти не могли самостійно їх відчинити.
- Не залишайте дітей самих – на сходах і в інших небезпечних місцях. Краще навіть тримайте їх за руку.
Ці прості заходи безпеки здатні врятувати дітям здоров’я і життя.
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