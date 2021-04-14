На Чернігівщині двоє дітей з інтервалом у годину впали з висоти й потрапили до реанімації

13 квітня у Чернігівській області до лікарні потрапили двоє півторарічних дітей – а все через падіння з висоти. Обставини подій з'ясовує поліція.

Можливо, діти були без догляду дорослих. Правоохоронці наполегливо закликають батьків не допускати таких ситуацій.

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Діти потрапили до реанімації на Чернігівщині: що відомо

13 квітня, як зазначили у поліції Чернігівської області, до реанімації в лікарню потрапили одразу двоє дітей. Вони зазнали травм різного ступеню тяжкості. Обставини подій поліція наразі ще з'ясовує. Попередньо відомо, що:

Приблизно о 13 годині півторарічний хлопчик у Чернігові впав із висоти другого поверху в проліт між сходами.

у Чернігові впав із висоти другого поверху в проліт між сходами. І буквально через годину до тієї ж лікарні привезли півторарічну дівчинку, яка випала з вікна квартири на 5 поверсі.



Двоє дітей впали з висоти у Чернігові / Фото поліції Чернігівщини

Поліція закликає батьків бути уважнішими з маленькими дітьми

Правоохоронці наголосили: безпека маленьких дітей залежить тільки від батьків, які зобов'язані за ними стежити. Адже діти не мають життєвого досвіду, аби належним чином розпізнати небезпеку. Поліція радить:

Міцно зачиняйте вікна . Або використовуйте фіксатори, щоб діти не могли самостійно їх відчинити.

. Або використовуйте фіксатори, щоб діти не могли самостійно їх відчинити. Не залишайте дітей самих – на сходах і в інших небезпечних місцях. Краще навіть тримайте їх за руку.

Ці прості заходи безпеки здатні врятувати дітям здоров’я і життя.

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