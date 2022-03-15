На Чернігівщині після нічних обстрілів є загиблі

У Чернігівській області ніч на 15 березня знову була неспокійною. Ворог продовжував обстрілювати житлові райони.

Про це повідомили в Офісі Президента, передає 24 канал. Останню добу ворожа армія обстрілювала передмістя та житлові квартали Чернігова. За попередніми даними, є загиблі.

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В ніч на 15 березня тривали майже постійні повітряні тривоги у:

Чернігові;

Прилуках;

Остері;

Десні.

Через бойові дії без електропостачання в області залишаються 230 населених пунктів в 3 районах. Чернігівський – 206, Ніжинський – 21, Прилуцький – 3.

Інформація ДСНС

Як повідомили у Державній службі надзвичайних ситуацій, за останню добу станом на 8:50 ранку 15 березня, в області зареєстрували 13 пожеж, з них 9 через обстріли російською армією населених пунктів.

Загорілись 3 об'єкти інфраструктури, 5 займань зафіксували у житловому секторі, а також згорів 1 транспорт. Про це написав у своєму телеграмі В'ячеслав Чаус, очільник Чернігівської ОВА.

Всього з початку війни ліквідовано 226 пожеж, з них через обстріли 170. Врятовано 35 осіб, з них 10 дітей,

– зазначили у рятувальники Чернігівщини.

За добу рятувальники тричі долучались до робіт із розбору зруйнованих будівель. Натомість група піротехніків ДСНС за добу 6 разів виїжджала для знешкодження боєприпасів, що не розірвались. З початку війни таких викликів було 62.

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