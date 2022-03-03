На Чернігівщині – повітряна тривога
3 березня 2022 , 22:52Читать новость на русском
Джерело:Чернігівська ОДА
В усій Чернігівській області оголосили повітряну тривогу. Людям треба бігти в укриття.
Про небезпеку повідомили близько 22:51. В укриттях слід залишатись, поки не пролунає стгнал "відбій".
До теми Над Харковом чути літаки та вибухи – людей закликали перебувати в укриттях
Дотримання цих правил рятує життя.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!