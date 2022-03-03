На Чернігівщині – повітряна тривога

В усій Чернігівській області оголосили повітряну тривогу. Людям треба бігти в укриття.

Про небезпеку повідомили близько 22:51. В укриттях слід залишатись, поки не пролунає стгнал "відбій".

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Дотримання цих правил рятує життя.



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