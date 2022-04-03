На Чернігівщині росіяни схопили та розстріляли 6 чоловіків

Міжнародна організація Human Rights Watch опублікувала історії українців, які розповіли про звірства російських окупантів.

Згідно з інформацією, 27 лютого 2022 року російські війська у селі Старий Биків, що у Чернігівській області, схопили щонайменше 6 чоловіків.

Важливо Окупанти у Бучі схопили 5 цивільних та пострілом в потилицю стратили одного з них

Після цього їх стратили. Про це повідомила мати одного з чоловіків. Жінка була поруч, коли її сина та ще 1 чоловіка схопила.

Крім того, це підтвердили інші свідки, які бачили мертві тіла усіх 6 людей.

Це важливо – Не пробачимо! Кадри звірства окупантів у Бучі: дивіться відео