На Чернігівщині стало трохи спокійніше: 4 пожежі за добу, обійшлося без жертв

Протягом доби 7 березня на Чернігівщині обійшлося без травмованих та жертв. В області загасили 4 пожежі.

Дві пожежі виникли через обстріли. Про це повідомили в Чернігівській ОВА 8 березня.

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Протягом останньої доби (з 7 до 8 березня) в області ліквідовано 4 пожежі. З них 2 виникли через обстріли. Загиблих та травмованих немає,

– мовиться в повідомленні.

Відомо, що через напад окупантів без електропостачання залишають 95 населених пунктів Чернігівщини. Світло відновлять, як тільки з'явиться така можливість.

Додаткова інформація з публікації Чернігівської ОВА:

Загалом з початку військових дій виникло 143 пожежі. З них 109 внаслідок обстрілів, 1 – внаслідок падіння літака.

Підрозділи ДСНС в області цієї доби 6 разів залучалися для надання допомоги та проведення інших робіт. Всього з початку військових дій – 31 раз.

Всі підрозділи ДСНС працюють в штатному режимі, здійснюють виїзди на всі виклики, але з урахуванням факту ведення бойових дій. На всіх підрозділах державні прапори, рятувальники зберігають бойовий дух.

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