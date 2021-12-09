На Чернігівщині стався землетрус

В Корюківському районі Чернігівської області 7 грудня стався землетрус. Головний центр спеціального контролю зафіксував поштовхи на глибині 10 кілометрів.

Фахівці класифікують землетрус як ледве відчутний. Магнітуда землетрусу – 3,4. Відтак, його відчули не всі місцеві мешканці.

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Коливання відчувають тільки окремі люди, які перебувають в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах,

– повідомляє центр спецконтролю.

У випадку, якщо люди відчувають поштовхи, спеціалісти просять повідомляти про це за посиланням: https://gcsk.gov.ua/ya-vidchuv-zemletrus/. Завдяки цьому вони зможуть легше уточнити параметри землетрусу.

Землетруси в Україні

29 жовтня підземні поштовхи зафіксували в Івано-Франківській області. Епіцентр землетрусу розташований за 10 кілометрів від Надвірної.

Також на Прикарпатті 12 жовтня стався землетрус. Магнітуда сягнула 2,0 бала за шкалою Ріхтера. Епіцентр землетрусу був у Богородчанському районі, на глибині 5 кілометрів. За класифікацією землетрусів, він є недосяжним.

У кількох регіонах України 23 вересня зафіксували підземні поштовхи. Найбільше вони були відчутними на Тернопільщині, а також Івано-Франківщині, Хмельниччині та Вінниччині.

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