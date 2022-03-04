На Чернігівщині за добу загинули 34 людини

Росіяни цинічно завдають удари по цивільній інфраструктурі. Ворожі атаки у Чернігівській області з 3 по 4 березня забрали життя 34 українців.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив В'ячеслав Чаус, очільник Чернігівської ОВА. Він пояснив, якою наразі є ситуація в області.

Читайте також Жителів Чернігівщини попередили про можливе зникнення зв'язку

Понад 100 людей загинули від початку війни

Як розповів Чаус, протягом останньої доби на Чернігівщині ліквідували 11 пожеж, 10 з них спалахнули внаслідок російських обстрілів. На жаль, загинули 34 людини.

обстрілів. На жаль, загинули 34 людини. Загалом від початку війни у регіоні виникло 94 пожежі, з них 66 – через атаки окупантів.

Всього від 24 лютого, коли Росія напала на Україну, в області загинули 135 громадян.

Люди в області залишились без електрики

За інформацією Чернігівобленерго, через бойові дії без електропостачання залишаються 203 населені пунктів області, а це – п онад 50 тисяч абонентів. Відновлювальні роботи здійснюють за можливості.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!