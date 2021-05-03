Збив двох велосипедисток і втік: на Чернігівщині затримали нетверезого іноземця

В місті Городня Чернігівської області водій вантажівки наїхав на двох велосипедисток. Вони рухались в одному напрямку з автомобілем.

Інцидент стався сьогодні, 3 травня. Відомо, що чоловік збив 33-річних жінок на дорозі та втік з місця подій.

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Обидві жінки отримали тілесні ушкодження. Їх відправили до центральної районної лікарні. Одна з жінок померла у медичному закладі.



На місці події виявили уламки вантажного автомобіля / Фото Нацполіції

Слідчо-оперативна група виявила на місці інциденту уламки вантажного автомобіля, а також – 2 велосипеди з ушкодженнями.

Також правоохоронці знайшли сліди від коліс вантажівки. Вони свідчили про те, що транспорт рухався в напрямку державного кордону до пункту пропуску "Сеньківка".

Водія вантажівки затримали

Поліція вже затримала водія вантажного автомобіля. Його шукали всі наряди Чернігівського районного управління поліції.

Прикордонників Чернігівського загону повідомили, що 36-річний громадянин Туреччини намагався покинути межі країни через пункт пропуску. На його автомобілі були ушкодження, які характерні для дорожньо-транспортної пригоди.

В організмі чоловіка було 0,9 проміле алкоголю. Наразі щодо нього проводять слідчі дії.

Щодо чоловіка відкрили кримінальне провадження щодо порушення правил безпеки дорожнього руху в стані сп'яніння, що спричинило смерть людини. Йому загрожує