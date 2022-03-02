На Чернігівщині знову повітряна тривога
2 березня 2022 , 13:26Читать новость на русском
Джерело:телеграм В'ячеслава Чауса
Мешканцям Чернігівської області слід терміново перейти в укриття. Зараз в регіоні лунають сирени.
Населенню Чернігівщини слід негайно сховатися у підвалі або іншому укритті. Не виходьте допоки не отримаєте повідомлення про відбій тривоги.
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Зауважимо, що лише годину до того у місті також вмикали сирени оповіщення.
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