На Чернігівщині знову повітряна тривога

Мешканцям Чернігівської області слід терміново перейти в укриття. Зараз в регіоні лунають сирени.

Населенню Чернігівщини слід негайно сховатися у підвалі або іншому укритті. Не виходьте допоки не отримаєте повідомлення про відбій тривоги.

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Зауважимо, що лише годину до того у місті також вмикали сирени оповіщення.

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