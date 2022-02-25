На Чернігівщині ЗСУ знищили близько 20 російських танків
25 лютого 2022 , 13:45Читать новость на русском
Джерело:Сухопутні війська ЗСУ
Українські військові продовжують протистояти агресору. На мінському напрямку на Чернігівщині ЗСУ знищили близько 20 російських танків.
Втрати живої сили ще уточнюють. Відсіч давали підрозділи Оперативно-тактичного угруповання "Північ".
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Чернігів тримає оборону та знищує ворога,
– наголосили у Генштабі ЗСУ.
Також військові знищили колону ворожої техніки, яка рухалася з боку Ріпок на Чернігів. Втрати близько 10 – 15 одиниць техніки.Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу на різних фронтах у різних куточках країни. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в ЗСУ!