На Чернігівщині ЗСУ звільнили ще 2 населені пункти й стримали окупантів у просуванні в бік Києва

На Чернігівщині Збройні Сили України заявили, що звільнили ще 2 населені пункти. Також наші військові стримали окупантів у просуванні в бік Києва.

Відповідну інформацію оприлюднили у Оперативному командуванні "Північ". Це трапилось на 17 день війни, яку Росія почала проти України.

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На Чернігівщині звільнили від окупантів два населених пункти

Попри запеклі бої на Чернігівщині, захисники з оперативного командування "Північ" з кожним днем наближають час перемоги України.

Оборонцям вдалося звільнити ще 2 населених пункти і не дати при цьому можливості ворогу встановити понтонну переправу та стримати наміри ворога з просування в бік Києва,

– мовиться у повідомленні.

Українські війська відібрали у ворога 10 одиниць техніки. Додали, що особовий склад окупанта деморалізований та не може вести активні бойові дії.

"Віримо в український народ, віримо в Збройні Сили України! Разом до перемоги!" – підсумували у командуванні "Північ".

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