На Чернігівщину зайшли білоруські війська, – Суспільне

Видання повідомило, що на території Чернігівщини перебувають білоруські окупанти, які нещодавно зайшли до області.

Інформацію підтвердив речник регіонального управління сил тероборони "Північ" Віталій Кирилов.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Повний текст повідомлення:

На Чернігівщину зайшли білоруські війська. Інформацію Суспільному підтвердив речник регіонального управління сил тероборони «Північ» Віталій Кирилов. Більше деталей згодом.

Як уточнив Віталій Кирилов, колону техніки побачили сьогодні, 1 березня. Вона рухається з боку Городні у напряму Чернігова. Техніку ідентифікували як білоруську за маркуванням.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!