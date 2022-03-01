На Чернігівщину зайшли білоруські війська, – Суспільне
1 березня 2022 , 11:20Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Чернігів
Видання повідомило, що на території Чернігівщини перебувають білоруські окупанти, які нещодавно зайшли до області.
Інформацію підтвердив речник регіонального управління сил тероборони "Північ" Віталій Кирилов.
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На Чернігівщину зайшли білоруські війська. Інформацію Суспільному підтвердив речник регіонального управління сил тероборони «Північ» Віталій Кирилов. Більше деталей згодом.
Як уточнив Віталій Кирилов, колону техніки побачили сьогодні, 1 березня. Вона рухається з боку Городні у напряму Чернігова. Техніку ідентифікували як білоруську за маркуванням.
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