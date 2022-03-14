Чернігівська політехніка – ще один "військовий об'єкт", знищений ворогом, – Чаус

Ворог продовжують бомбити українську інфраструктуру. Вночі 14 березня окупанти зруйнували Чернігівську політехніку – ще один "військовий" об’єкт.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

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Чиновник наголосив, що йому важко дивитися на знищену Чернігівську політехніку, бо ван час закінчив цей університет у 1999 році. Окрім того, Чаус є головою наглядової ради цього закладу.

Важко на це дивитися, але я дивлюся на це широко відкритими очима – без страху і з лютою ненавистю до ворога. Ви, падли, відповісте за все,

– заявив він.

Голова Чернігівської ОВА додав, що вночі були авіаудари по Чернігову. "Не залишають вони нас в спокої, але це не надовго. Наші Збройні Сили працюють ефективно, наносять потужні удари ворожій техніці по всій території області. Учора збили літак над Черніговом, ворог втратив ще один борт", – сказав він.

Дивіться звернення В'ячеслава Чауса щодо обстрілу Чернігівської політехніки: