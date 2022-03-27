У Чернігівській області окупанти викрали сімох членів міськради Сновська

У Сновській міській раді 25 березня було викрадено 7 жителів громади, серед яких і міський голова. Їх на автомобілях повезли в бік Городні та не повернули.

Згідно з інформацією, заступник міського голови 26 березня поїхав у Городню, проте на ворожому блокпосту в Хотуничах його зупинили й не пропустили далі.

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Йому перевірили документи, з'ясували причину поїздки та призначили зустріч на 11 годину 27 березня 2022 року.

У вказаний день заступник міського голови знову поїхав на блокпост разом з матір'ю та дружинами викрадених чоловіків. Проте їх знову не пропустили на Городню.

"Відбулася розмова з військовими рф, які зазначили, що сновчани живі, проте в Городні їх нема. Більше ніякої інформації вони не повідомили. Віримо, що чоловіки повернуться додому. Обласні правоохоронні служби та міська рада докладають всіх зусиль, щоб повернути людей", – зазначили в Сновській міській раді.

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