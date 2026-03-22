У Чернігові в АТБ вибухнув невідомий предмет: є поранені

У супермаркеті АТБ у Чернігові 22 березня вибухнув невідомий предмет. Через це на місці є постраждалі.

Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський. Що відомо про вибух у АТБ у Чернігові? Дмитро Брижинський написав, що інцидент трапився у супермаркеті АТБ по вулиці Льотній у Чернігові. За попередніми даними, там вибухнув невідомий предмет. Травмовано 4 людини, їх доставлено до лікарні,

– зазначив начальник Чернігівської МВА. За словами посадовця, наразі на місці працюють всі екстрені служби. Журналісти Суспільного також опублікували перше фото з місця події.

Місце вибуху у Чернігові 22 березня / Фото Суспільного