У Чернігові досі немає світла, тепла та водопостачання, – Чаус

У Чернігові складна ситуація через регулярні обстріли від російських окупантів. У місті немає світла, тепла та водопостачання. Газ подають лише частково.

Ремонтні роботи проводять за можливості, коли немає обстрілів.

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Що відбулося в Чернігові за останню добу

Рятувальники загасили 8 пожеж. Одна з них сталася, бо російські загарбники обстріляли житловий сектор.

Всього з початку війни ліквідовано 386 пожеж, з яких 257 виникли через обстріли. Врятовано 44 людини, з них – 10 дітей. За добу рятувальники 4 рази долучались до надання допомоги та виконання інших робіт (з початку війни – 87 разів),

– йдеться у дописі.

Також рятувальники 6 разів знешкоджували боєприпаси, які не розірвалися. За весь час війни спеціалісти ДСНС вилучили 115 таких вибухонебезпечних предметів.

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