У Чернігові досі шукають людей під завалами школи
7 березня 2022 , 10:48Читать новость на русском
Джерело:ДСНС
Завали Чернігівської школи досі розбирають. Працівники ДСНС намагаються знайти у руїнах людей.
Про це в ДСНС повідомили зранку 7 березня. Рятувальники опублікували фото руїн.
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Про кількість постраждалих чи жертв наразі інформації немає. На місці працюють 6 рятувальників, що залучили 2 одиниці спецтехніки.
Наслідки окупантських обстрілів школи в Чернігові / Фото ДСНС
Рятувальники розбирають завали / Фото ДСНС
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