У Чернігові досі шукають людей під завалами школи

Завали Чернігівської школи досі розбирають. Працівники ДСНС намагаються знайти у руїнах людей.

Про це в ДСНС повідомили зранку 7 березня. Рятувальники опублікували фото руїн.

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Про кількість постраждалих чи жертв наразі інформації немає. На місці працюють 6 рятувальників, що залучили 2 одиниці спецтехніки.



Наслідки окупантських обстрілів школи в Чернігові / Фото ДСНС



Рятувальники розбирають завали / Фото ДСНС

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