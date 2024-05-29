Зробили підкоп, проте перестаралися з вибухом: поліція затримала грабіжників банку у Чернігові

Поліція 28 травня затримала двох чоловіків, які хотіли вчинити замах на пограбування місцевого банку. Чоловіки вирили підкоп і хотіли зробили вибух, але перестаралися.

Наразі чоловікам оголосили підозру. Досудове розслідування щодо цієї справи триває.

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Чоловіки хотіли пограбувати банк, але все пішло не за планом

Заступник голови Національної поліції – начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов розповів, що зловмисники вирішили пограбувати банк і декілька місяців готувалися до цього.

Зокрема, чоловіки зробили підкоп довжиною 20 метрів і планували проникнути до приміщення та викрасти кошти. А потім підпалити покрівлю й у димовій завісі від пожежі вийти через тунель непоміченими.

Але... не вдалося. Перестаралися з димовою завісою – зробили такий вибух, що він зруйнував навіть стіни банку. Злякавшись, поспіхом втекли,

– зазначив Нєбитов.

Далі кримінальна поліція Чернігова, Дніпра, Запоріжжя й Миколаєва спільно з Департаментом карного розшуку встановили та затримали підозрюваних. Обоє чоловіків раніше були судимі за незаконне зберігання зброї, розбійні напади та інші корисливо-насильницькі злочини.

У Чернігові чоловіки вчинили замах на пограбування банку / Фото Кримінальної поліції України

"Наразі обом затриманим слідчими оголошено підозри у скоєнні злочинів за двома статтями Кримінального кодексу: умисне пошкодження майна шляхом вибуху та замах на крадіжку", – зауважив поліцейський.

Коли провину чоловіків доведуть у судовому порядку, то їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Наразі правоохоронці очікують суд.

Прокурори розповіли деталі замаху на пограбування банку

У Чернігівській обласній прокуратурі зазначили, що, за даними слідства, двоє жителів Запорізької та Миколаївської областей за попередньою змовою намагалися викрасти грошові кошти клієнтів банку, розташованого в місті Чернігові.

З середини лютого 2024 року чоловіки періодично приїздили до міста, збирали детальну інформацію про розташування приміщення сховища, наявність засобів відеоспостереження, пожежної сигналізації, охоронних засобів та можливості проникнення до нього,

– розповіли правоохоронці.

Прокурори зазначили, що підозрювані завчасно викопали та укріпили під землею тунель з території дитячого навчального закладу до суміжного з банком підвального приміщення багатоповерхового будинку, де за допомогою ручних та ударних інструментів підготували отвір у стіні безпосередньо до приміщення сховища.

Зранку 6 травня зловмисники залізли на дах будівлі банку, наповнили його приміщення паливно-мастильними матеріалами через вентиляційний канал та підпалили.

Чоловіків затримали у Запорізькій і Миколаївській областях / Фото Чернігівської обласної прокуратури

"Пробивши заздалегідь підготовлений отвір до сховища, вони проникли в середину банку, де шляхом зламування орендованих індивідуальних скриньок здійснювали пошук речей, грошових коштів громадян. У банківських скриньках зберігалися грошові кошти на загальну суму понад 5,5 мільйонів гривень", – зазначили у прокуратурі.

Далі, не встигнувши зламати всі скриньки до прибуття правоохоронців, чоловіки зникли з місця скоєння злочину. Підозрюваних затримали в Запорізькій та Миколаївській областях. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів підозрюваним грабіжникам.