У Чернігові та Житомирі лунає повітряна тривога
5 березня 2022 , 06:53Читать новость на русском
Джерело:телеграм В'ячеслава Чауса
У Чернігові близько 06:52 5 березня пролунав сигнал повітряної тривоги. Місцевих жителів закликали негайно йти в укриття цивільного захисту.
У Житомирі про небезпеку попередили о 06:58. Людей також попросили терміново йти в укриття.
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Перебувати там необхідно, доки не надійде повідомлення про відбій повітряної тривоги. Нехтувати правилом – не можна. Воно рятує життя.
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