У Чернігові та Житомирі лунає повітряна тривога

У Чернігові близько 06:52 5 березня пролунав сигнал повітряної тривоги. Місцевих жителів закликали негайно йти в укриття цивільного захисту.

У Житомирі про небезпеку попередили о 06:58. Людей також попросили терміново йти в укриття.

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Перебувати там необхідно, доки не надійде повідомлення про відбій повітряної тривоги. Нехтувати правилом – не можна. Воно рятує життя.

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