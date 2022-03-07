У Ніжині лунають сирени

У Ніжині Чернігівської області о 10:25 оголосили повітряну загрозу. Мешканцям міста слід терміново заховатися в укритті.

У місті лунають сирени оповіщення. Мешканцям потрібно якомога швидше зібратися в укриття.

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Візьміть з собою "тривожну валізу". За потреби допоможіть жінкам з дітьми або літнім людям пройти в бомбосховище. Перебувайте в укритті аж поки не отримаєте повідомлення про відбій тривоги. Зауважимо, воно має надійти лише з офіційних джерел.

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