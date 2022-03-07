У Чернігові лунають сирени
7 березня 2022 , 23:42Читать новость на русском
Джерело:"Суспільне. Чернігів"
У Чернігові знову повітряна небезпека. Через загрозу місцевим жителям варто пройти в укриття.
Попередню ніч місто перебувало під ворожим обстрілом. Весь день 7 березня рятувальники розбирали завали.
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Міська влада каже, що окупанти били по цивільній інфраструктурі та житловому секторі. Про постраждалих не повідомляли, адже пошуково-рятувальні роботи ще тривали.
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