У Чернігові лунають сирени

У Чернігові знову повітряна небезпека. Через загрозу місцевим жителям варто пройти в укриття.

Попередню ніч місто перебувало під ворожим обстрілом. Весь день 7 березня рятувальники розбирали завали.

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Міська влада каже, що окупанти били по цивільній інфраструктурі та житловому секторі. Про постраждалих не повідомляли, адже пошуково-рятувальні роботи ще тривали.

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