У Чернігові обмежили рух розбомбленим мостом через Десну

У Чернігові пішохідний міст через Десну сильно постраждав через дії російських окупантів. Тому місцева влада тимчасово обмежила по ньому рух.

Міст перебуває в аварійному стані. Зараз він весь зруйнований після артилерійських обстрілів росіян.

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З огляду на це було прийняте спільне із ОК "Північ" рішення максимально обмежити рух цим мостом,

– повідомив голова ОВА В'ячеслав Чаус.

Він зазначив, що наразі пересуватися мостом можна лише пішки.

Дивіться відео з кадрами розбомбленого моста: