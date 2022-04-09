У Чернігові обмежили рух розбомбленим мостом через Десну
9 квітня 2022 , 09:56Читать новость на русском
Джерело:телеграм В'ячеслава Чауса
У Чернігові пішохідний міст через Десну сильно постраждав через дії російських окупантів. Тому місцева влада тимчасово обмежила по ньому рух.
Міст перебуває в аварійному стані. Зараз він весь зруйнований після артилерійських обстрілів росіян.
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З огляду на це було прийняте спільне із ОК "Північ" рішення максимально обмежити рух цим мостом,
– повідомив голова ОВА В'ячеслав Чаус.
Він зазначив, що наразі пересуватися мостом можна лише пішки.
Дивіться відео з кадрами розбомбленого моста: