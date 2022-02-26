У Чернігові оголошена повітряна тривога

У Чернігові оголосили повітряну тривогу. Місцевим мешканцям потрібно негайно прямувати в укриття.

У місті лунають тривожні сирени. Повітряну тривогу оголосили 26 лютого близько 17:03. Зберігайте спокій та прямуйте в укриття!

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Мер міста Владислав Атрошенко та інші чернігівці допомагають Збройним силам України тримати оборону. "Ми ніколи не здамо місто", – наголосив політик.

Зазначимо, що раніше на Чернігівщині українські захисники нанесли величезні втрати ворогу ракетним ударом. Артилеристи накрили колону ворожої техніки у районі Городні.

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