У Чернігові оголосили повітряну тривогу. Людей просять терміново пройти в укриття.

Як повідомив очільник Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус, сирени у місті завили о 19:20.

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Якщо ви почули сирени, потрібно:

увімкнути радіоприймач та телевізор, щоб чути розпорядження місцевої влади;

взяти медичну аптечку, документи, гроші, засоби зв'язку, запас їжі та води, предмети особистої гігієни;

швидко та без паніки піти до найближчого укриття.

Якщо ви не маєте змоги спуститися в укриття, то можна сховатися в дома. Для цього відійдіть від вікон, ляжте на підлогу у коридорі чи ванній кімнаті, ближче до несучих стін. Мешканцям верхніх поверхів краще спуститись до квартир на нижніх поверхах.

Зауважимо, що повітряну тривогу протягом 7 березня у Чернігові оголошували неодноразово. Останню –трохи менше ніж годину тому, тобто о 18:30.

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