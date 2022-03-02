У Чернігові оголосили повітряну тривогу – лунають сирени

2 березня 2022 , 12:34
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Джерело:

Чернігівська ОВА

У Чернігові повідомили про повітряну тривогу – місто перебуває під ризиком обстрілу. Мешканцям Чернігова варто якнайшвидше сховатися в укриттях.

У Чернігові оголошено повітряну тривогу – мешканці міста мають якнайшвидше пройти до сховищ. 

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Повний текст повідомлення: 

Увага!!! Повітряна тривога! Чернігів! В укриття!!!

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Автор: Ярослава Прадід