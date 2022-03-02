У Чернігові та Охтирці лунають сирени – всі в укриття
2 березня 2022 , 16:54Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Чернігів
У Чернігові та Охтирці оголосили повітряну тривогу. Мешканців просять терміново спуститися до укриттів.
У двох містах оголосили повітряну тривогу. Мешканці мають якнайшвидше пройти до укриттів.
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У Чернігові та Охтирці лунають сирени повітряною тривоги. Влада просить усіх пройти до найближчих укриттів.
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