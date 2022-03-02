У Чернігові та Охтирці лунають сирени – всі в укриття

2 березня 2022 , 16:54
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Джерело:

Суспільне Чернігів

У Чернігові та Охтирці оголосили повітряну тривогу. Мешканців просять терміново спуститися до укриттів.

У двох містах оголосили повітряну тривогу. Мешканці мають якнайшвидше пройти до укриттів. 

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У Чернігові та Охтирці лунають сирени повітряною тривоги. Влада просить усіх пройти до найближчих укриттів. 

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Автор: Ярослава Прадід