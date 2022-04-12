У Чернігові під завалами будинку рятувальники знайшли тіло людини

12 квітня 2022 , 13:26
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Джерело:

ДСНС

Російські окупанти безжально зруйнували Чернігів. Рятувальники там продовжують розбирати завали.

Працівникам ДСНС доводиться витягувати тіла з-під завалів. Повідомили про ще один такий факт.

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Тривають пошукові роботи та розбір завалів. Під уламками виявили тіло людини,
– мовиться у повідомленні.

До робіт залучили 37 осіб та 5 одиниць техніки ДСНС.

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Автор: Оксана Княжик