У Чернігові під завалами будинку рятувальники знайшли тіло людини

Російські окупанти безжально зруйнували Чернігів. Рятувальники там продовжують розбирати завали.

Працівникам ДСНС доводиться витягувати тіла з-під завалів. Повідомили про ще один такий факт.

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Тривають пошукові роботи та розбір завалів. Під уламками виявили тіло людини,

– мовиться у повідомленні.

До робіт залучили 37 осіб та 5 одиниць техніки ДСНС.

Рятувальники розбирають завали: дивіться відео

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