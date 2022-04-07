В Чернігові пошкодили 15 – 20% будинків, у передмісті зруйнували вщент 30%, – мер

Наразі є лише приблизна оцінка руйнувань у Чернігові, які вчинила російська армія. Шкоду отримали домівки людей, школи, лікарні, дитячі садки та інша інфраструктура.

Про це розповів 7 квітня міський голова Чернігова Владислав Атрошенко. Він зазначив, що на сьогодні важко виміряти кількість збитків.

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"Проте приблизно це 15 – 20% пошкоджених багатоповерхівок. Зруйнували вщент 30 – 40% приватного сектора. Це в основному передмістя", – сказав мер.

Бізнес не працює

За словами Атрошенка, у Чернігові немає податкових надходжень, бізнес не працює. Проте місто необхідно відновлювати.

Ми щодня працюємо над відновленням інфраструктури. Дуже хвилюємось за те, щоб не повернулись росіяни й не відновили артилерійські й мінометні обстріли, авіаційні бомбардування,

– зазначив мер.

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