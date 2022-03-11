У Чернігові повідомили про повітряну небезпеку

У Чернігові лунають сирени. Всім необхідно пройти в укриття.

Оперативне командування "Північ" повідомило, що за ніч з 10 на 11 березня ворог скинув на Чернігів 3 авіабомби. При цьому окупанти не припинили артилерійських обстрілів.

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