У Чернігові повідомили про повітряну небезпеку
11 березня 2022 , 08:46Читать новость на русском
Джерело:Чернігівська ОВА
У Чернігові лунають сирени. Всім необхідно пройти в укриття.
Оперативне командування "Північ" повідомило, що за ніч з 10 на 11 березня ворог скинув на Чернігів 3 авіабомби. При цьому окупанти не припинили артилерійських обстрілів.
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