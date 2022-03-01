У Чернігові – повітряна тривога
1 березня 2022 , 09:15Читать новость на русском
Чернігівчан попередили про повітряну небезпеку. Всім слід спуститись в укриття.
У ЗСУ раніше розповіли про стан справ на Чернігівщині. На Сіверщині станом на ранок 1 березня тривають оборонні бої.
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На Чернігівщині – неспокійно
Активізувався ворог і біля Ніжина. Тим часом у передмістях Чернігова з'явились ворожі ДРГ, які пробували проникнути в місто. Проте українські захисники їх ліквідували.