У Чернігові та на Київщині повітряна тривога – усім в укриття

5 березня 2022 , 02:13
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Джерело:

Суспільне Чернігів

У Чернігові та на Київщині оголосили повітряну тривогу. Людей закликали негайно йти в укриття або інше безпечне місце.

Інформація про це з'явилася приблизно о 02:10. 

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Якщо увімкнули сирени, потрібно:

  • увімкнути радіоприймач та телевізор, щоб чути розпорядження місцевої влади;
  • підготувати медичну аптечку, документи (паспорт, свідоцтво про народження дітей, документи про освіту, пенсійне посвідчення, військовий квиток тощо), гроші, засоби зв'язку, запас їжі та води, предмети особистої гігієни;
  • бігти до найближчого укриття (підвальне приміщення, паркінг, метрополітен тощо), в якому можна сховатися.

Якщо ви не маєте змоги спуститися в укриття, то можна сховатися в дома. Для цього відійдіть від вікон, ляжте на підлогу у коридорі чи ванній кімнаті, ближче до несучих стін. Мешканцям верхніх поверхів краще спуститись до квартир на нижніх поверхах. 

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Автор: Альона Захарова