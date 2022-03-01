У Чернігові повітряна тривога – всі в укриття

1 березня 2022 , 17:20
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Джерело:

Суспільне Чернігів

У Чернігові оголосили повітряну тривогу. Мешканців просять пройти до найближчих укриттів.

У Чернігові, як і в низці українських міст, оголосили повітряну тривогу. Мешканців просять пройти до найближчих укриттів.

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Vika Koman
Та, мені водафон ше прислав, шо будуть приходити такі повідомлення і це офіційно
 
 
 
 
 
 
Автор: Ярослава Прадід