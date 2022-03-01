У Чернігові повітряна тривога – всі в укриття
1 березня 2022 , 17:20Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Чернігів
У Чернігові оголосили повітряну тривогу. Мешканців просять пройти до найближчих укриттів.
У Чернігові, як і в низці українських міст, оголосили повітряну тривогу. Мешканців просять пройти до найближчих укриттів.
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