У Чернігові повітряна тривога – всі в укриття

У Чернігові оголосили повітряну тривогу. Мешканців просять пройти до найближчих укриттів.

У Чернігові, як і в низці українських міст, оголосили повітряну тривогу. Мешканців просять пройти до найближчих укриттів.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

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