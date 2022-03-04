У Чернігові та Черкасах повітряна тривога – всі в укриття

У Чернігові та Черкасах оголосили повітряну тривогу – мешканців просять пройти до найближчих укриттів.

У Чернігові та Черкасах лунають сирени – це значить, що мешканці мають якнайшвидше пройти до сховищ.

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Повітряну тривогу оголошують, коли місто перебуває під загрозою ракетного удару. Коли чуєте сирену, варто пройти до найближчого укритті та дочекатися сигналу про відбій.

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