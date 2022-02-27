У Чернігові – повітряна тривога: швидко прямуйте в укриття

У Чернігові лунають сирени. Жителів міста негайно просять перейти до укриттів та бомбосховищ.

Тож швидко знайдіть найближче укриття та сховайтесь там. Дочекайтеся сирени, яка сповістить про відбій тривоги.

Увага Готові морально, льотчики взагалі показали клас, – військова з Василькова про настрої у місті

Карти з укриттями по всій області ви можете знайти за посиланням.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.