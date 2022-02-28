У Чернігові – повітряна тривога

Чернігівчанам необхідно помпішити в укриття. У місті – повітряна небезпека.

До цього повітряна тривога лунала всього за більш ніж годину тому. Після цього почався обстріл населеного пункту.

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Ворог обстрілював житлові квартали

Ворог обстрілював житлові квартали та цивільну інфраструктуру щонайменше протягом 20 хвилин. Від потрапляння снаряду, за попередньою інформацією, загорівся епіцентр.

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