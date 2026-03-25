У Чернігові прогриміли вибухи: ворожа атака пошкодила енергооб'єкт

Ударні дрони ворога вночі 25 березня атакували Чернігівщину. Через удар по енергетичній інфраструктурі десятки тисяч абонентів без світла.

Про це повідомили у Чернігівському обленерго. Розповідаємо, яка є інформація на цей момент.

Хронологія атаки

Що відомо про обстріл Чернігова вночі 25 березня та його наслідки?

Повітряна тривога у Чернігівській області тривала приблизно з 4 ранку до 05:40. За цей час регіону загрожували ударні безпілотники російської армії, про що попереджали Повітряні сили.

Місцеві повідомляли у соціальних мережах про звуки вибухів у Чернігові та області. Ближче до 6 ранку Чернівське обленерго опублікувало інформацію про наслідки обстрілу.

Вже відомо, що у Чернігівському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено енергооб'єкт. Знеструмлено близько 150 тисяч абонентів у місті Чернігів і районі.

Енергетики почнуть аварійно-відновлювальні роботи, щойно дозволить безпекова ситуація.