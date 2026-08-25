У Чернігові прогриміли нові вибухи: ворог вдарив по критичній інфраструктурі

Росіяни у вівторок, 25 серпня, продовжують обстріли міст України. Під ударом опинився Чернігів.

Там прогриміли вибухи. 24 Канал зібрав усе, що відомо на цей момент.

Що відомо про атаку на Чернігів?

Насамперед зазначимо, що Повітряні сили попереджали про рух ударних дронів у напрямку міста.

За кілька хвилин до 12-ї у Чернігові було чутно звуки вибухів.

Міська рада згодом зазначила, що під ударом опинився об'єкт критичної інфраструктури. А вже о 12:09 надійшли повідомлення про нові вибухи.

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Якими були попередні удари по Чернігову?

Буквально напередодні, 24 серпня, у місті спалахнула пожежа в багатоповерхівці після удару російського безпілотника.

Внаслідок атаки постраждали 20 людей, серед них двоє дітей – 12 та 17 років. 17-річну дівчину та літню жінку доправили до лікарні, причому стан жінки оцінюють як тяжкий. Ще 18 постраждалим медики надали допомогу безпосередньо на місці, госпіталізація їм не знадобилася.

За попередньою оцінкою вибухотехніків поліції, для атаки міг бути використаний ударний БпЛА "Герань-5". Раніше, 23 серпня, ворожий безпілотник влучив в інший житловий будинок. Після удару на місці падіння виникла пожежа.