У Чернігові в районі Епіцентру ворог застосовує "Гради"
26 лютого 2022 , 12:42Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Чернігів
У Чернігові близько 12:40 26 лютого у районі Епіцентра ворог застосував "Гради". Людей закликали терміново бігти в укриття.
Очевидець розповів, що в обласній лікарні вибито вікна. Металопластикові – вистояли. Однак вікна у дерев'яних рамках – повилітали. Це сталося у приміщеннях хірургічного корпусу, старої котельні та харчоблоку.
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В районі Епіцентру ворог застосовує системи Град. Всім в укриття,
– мовиться у повідомленні.
Упродовж 26 лютого сирена у Чернігові лунала:
- близько 09:30;
- близько 12:30.
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