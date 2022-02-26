У Чернігові в районі Епіцентру ворог застосовує "Гради"

У Чернігові близько 12:40 26 лютого у районі Епіцентра ворог застосував "Гради". Людей закликали терміново бігти в укриття.

Очевидець розповів, що в обласній лікарні вибито вікна. Металопластикові – вистояли. Однак вікна у дерев'яних рамках – повилітали. Це сталося у приміщеннях хірургічного корпусу, старої котельні та харчоблоку.

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В районі Епіцентру ворог застосовує системи Град. Всім в укриття,

– мовиться у повідомленні.

Упродовж 26 лютого сирена у Чернігові лунала:

близько 09:30;

близько 12:30.

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