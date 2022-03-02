У Чернігові та Сумах оголосили повітряну тривогу – відправляйтеся в укриття

У Чернігові та Сумах лунають сирени. Важливо усім негайно перебратися до укриття.

Ранок почався неспокійно для мешканців Чернігова та Сум. Приблизно о 7:39 у містах оголошена повітряна тривога.

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Задля власної ж безпеки рекомендуємо відразу ж перебратися до укриттів і не виходити звідти, поки не почуєте сигнал про відбій.

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