У Чернігові та Сумах оголосили повітряну тривогу – відправляйтеся в укриття
2 березня 2022 , 07:41Читать новость на русском
У Чернігові та Сумах лунають сирени. Важливо усім негайно перебратися до укриття.
Ранок почався неспокійно для мешканців Чернігова та Сум. Приблизно о 7:39 у містах оголошена повітряна тривога.
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Задля власної ж безпеки рекомендуємо відразу ж перебратися до укриттів і не виходити звідти, поки не почуєте сигнал про відбій.
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