У Чернігові – тривога, всім в укриття

Приблизно о 12:00 1 березня у Чернігові повідомили про тривогу. Усім жителям слід негайно йти в укриття.

Людей просять залишатися у сховищах, доки не пролунає сигнал про скасування тривоги.

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Тривога у Чернігові

У Чернігові 1 березня о 11:59 сповістили про повітряну тривогу. Усім негайно слід прямувати в укриття.

Нагадаємо, попередній раз сирени у місті вили менш ніж пів години тому – о 11:35.



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