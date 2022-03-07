У Чернігові 24-річний військовий загинув того ж дня, коли народилася донька

У боях за Чернігівщину загинув український захисник, лейтенант Сергій Пантелюк. У воїна залишились батьки, дружина та донька, яка народилася у день його загибелі.

Остання розмова бійця

Матір загиблого розповіла, що у день смерті воїн мав поїхати на пологи до дружини, але в Чернігові пролунала тривога. Сергій подзвонив до мами і сказав, що приїхати не зможе. Це була остання їх розмова.

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Військовий отримав важке поранення ніг

25 лютого військовий зустрічав колону танків поблизу Рівнопілля, де в бойову машину українських захисників прийшов удар окупантів, внаслідок якого Сергій отримав важке поранення ніг.

В день, коли Сергій помер, в нього народилася довгоочікувана донька. Дівчинку назвали Міланкою.

В нас народилася внучка. Це сталося в один той самий навіть час, коли не стало батька, на світ з'явилася його донька. І знаєте, вона – його маленька копія,

– розповіла мати загиблого героя Світлана Пантелюк.

Сергій спішив жити

Сергію було 24 роки. Він родом з села Бирлівка Вінницької області. Закінчив Львівський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут і та національну академію Сухопутних військ імені Петра Сагайдачного.

Там він познайомився з командиром Сергієм Телушковим. Служив в 1 окремій танковій бригаді Гончарівського. Вони разом того дня давали відсіч ворогу під Рівнопіллям. Сергій Телушков загинув на місці, а Сергій Пантелюк – за кілька годин після свого командира.

Він дуже спішив жити і я лише зараз розумію чому все так,

– розповіла Світлана Пантелюк.



Загиблому герою було 24 роки / Фото суспільне

Сергій Пантелюк був кандидатом в майстри спорту України з греко-римської боротьби, учасником АТО, у квітні він мав знову їхати на ротацію на схід України.



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