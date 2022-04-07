У Чернігові залишилось від 80 до 95 тисяч жителів із 290 тисяч: бізнес не працює

Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко повідомив, що в місті залишилось від 80 до 95 тисяч жителів із 290 тисяч.

Згідно з інформацією, за даними мобільних телефонів сьогодні у Чернігові 87 590 мешканців.

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"Звісно, не в усіх працюють телефони, але є картки, як мінімум, мобільних телефонів. Тому, цю цифру з точністю до 10% можна вважати, як такою, що відповідає дійсності. Вона може бути від 80 до 95 тисяч, приблизно такий розбіг”, — повідомив Владислав Атрошенко.

Крім того, міський голова зазначив, що наразі у місті не працює бізнес, тому немає податкових надходжень.

"Я мрію, як міський голова, щоб у нас хоча б наступного місяця відновили роботу 9% бізнесу. Звісно, є дуже серйозна проблема відновлення роботи підприємства, але ми віримо у те, що це відбудеться”, — додав Атрошенко.

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