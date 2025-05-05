У Чернігові прибрали пам'ятник "Борцям за волю і незалежність України": у ОВА пояснили ці дії

У Чернігові демонтували пам’ятник "Борцям за волю і незалежність України", що був розташований поруч із Катерининським собором. В ОВА зазначили, що він не мав ніякої історичної цінності.

Як повідомив Павло Веселов, заступник директора департаменту культури, туризму, національностей і релігій Чернігівської ОДА, монумент не мав жодного офіційного статусу, не був закріплений за жодною установою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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У Чернігові знесли пам'ятник "Борцям за волю і незалежність України"

За інформацією Веселова, цей пам'ятник не перебував на балансі жодної установи, не мав жодного статусу та історичної цінності.

Прибирають його, бо на його місці планують встановлювати тимчасовий меморіал пам'яті про загиблих захисників і захисниць у російсько-українській війні. Надалі цей пам'ятник планують перевезти та встановити на території Національного заповідника "Гетьманська столиця" у Батурині,

– сказав Суспільному Павло Веселов.

Монумент був відкритий 26 червня 2009 року і представляв собою художню композицію у вигляді брами пам’яті, що символізувала тяглість поколінь українських борців за незалежність.

Центральним елементом був козак із дитиною на руках, погляд якого був спрямований у небо.

Тодішній міський голова Чернігова, виступаючи на урочистостях, зазначив, що композиція уособлює різні епохи й різні покоління людей, для котрих спільною була віра в Україну, її майбутнє і любов до Батьківщини.

Тоді Єпископ Чернігівський і Ніжинський УПЦ Київського патріархату Іларіон освятив пам'ятник.