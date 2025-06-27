"Впевнений у своїх рішеннях": Чернишов прибув у ВАКС, де йому мають обрати запобіжний захід

Віце-прем'єр-міністр України Олексій Чернишов прибув вранці 27 червня до Вищого антикорупційного суд. Там йому мають запобіжний захід.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".

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Чернишов уже прибув до ВАКС. Його підозрюють у зловживанні службовим становищем й одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе і третіх осіб.

Мовиться про час, коли він обіймав посаду міністра розвитку громад і територій України.

Я налаштований впевнено, впевнений у своїх рішеннях і буду доводити їх,

– заявив Чернишов перед початком засідання.

Крім того, він закликав всіх користуватися "виключно фактами". Також вранці стало відомо, що НАБУ та САП звернулись до ВАКС з вимогою про відсторонення віцепрем’єра Чернишова. Він повідомив, що бачив це клопотання, однак йому "потрібен час, щоб ознайомитись".



